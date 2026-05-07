Motociclista José Sánchez resulta lesionado en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un joven motociclista resultó lesionado la tarde de este jueves tras protagonizar un accidente vial en calles de la colonia Veteranos de la Revolución, luego de impactarse por alcance contra un automóvil cuyo conductor decidió escapar del lugar al pensar que sería señalado como responsable del percance.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles José Celis Campos y Lucio Blanco, donde vecinos del sector reportaron el incidente al número de emergencias al observar al motociclista tendido sobre el pavimento y al conductor del automóvil retirándose apresuradamente del sitio.

El lesionado fue identificado como José Sánchez, de 19 años de edad, quien conducía una motocicleta Vento color negro con amarillo cuando, presuntamente por no guardar la distancia adecuada, terminó chocando contra la parte trasera de un Chevrolet Aveo color blanco.

Tras el impacto, el joven salió proyectado contra el pavimento, sufriendo diversas lesiones que ameritaron la intervención de paramédicos y autoridades municipales.

De acuerdo con testigos, luego del accidente el conductor del automóvil optó por retirarse rápidamente del lugar, aparentemente al creer que sería responsabilizado del choque, lo que generó confusión entre vecinos que inicialmente pensaron que se trataba de un conductor fugitivo culpable del percance.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios al motociclista, quien presentó diversos golpes, aunque por fortuna ninguno de gravedad.

Mientras tanto, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y establecieron que el impacto ocurrió por alcance, siendo el motociclista quien presuntamente provocó el accidente al no frenar a tiempo.

Vecinos del sector lograron grabar en video el momento en que el Chevrolet Aveo se retiraba del lugar, material que fue entregado al afectado y a las autoridades para esclarecer completamente lo ocurrido.