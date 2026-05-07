Hombre de 73 años provoca movilización policiaca en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un hombre de 73 años provocó una intensa movilización policiaca durante la madrugada de este jueves, luego que presuntamente amenazó y encañonó con un revólver a elementos de la Policía Preventiva Municipal cuando caminaba en estado inconveniente sobre la avenida Constitución, a la altura de Estancias de San Juan Bautista.

Ante el Ministerio Público fue consignado bajo el cargo de amenazas, portación de arma prohibida y/o lo que resulte, Ramón Ortega Mejía, de 73 años de edad, vecino de la colonia Estancias de Santa Ana, y presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, ya que despedía un fuerte olor etílico.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:20 horas, cuando oficiales que realizaban recorridos de vigilancia detectaron a un sujeto caminando de manera errática entre los vehículos que circulaban por la transitada arteria, poniendo en riesgo tanto su integridad como la de los automovilistas.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre presentó una actitud agresiva desde el momento en que observó la presencia de las patrullas.

Los uniformados señalaron que el individuo comenzó a lanzar insultos y amenazas contra ellos, retándolos a pelear mientras gritaba palabras altisonantes en plena vía pública. Ante la situación, los policías descendieron de la unidad para tratar de controlarlo y dialogar con él.

Cuando los oficiales intentaban tranquilizarlo y realizarle una revisión preventiva, el hombre sacó de entre su ropa un arma corta y presuntamente apuntó hacia los uniformados, generando momentos de tensión sobre la avenida Constitución.

Gracias a la rápida reacción de los elementos municipales, el septuagenario fue sometido y desarmado antes de que la situación pasara a mayores consecuencias.

Durante la inspección, los oficiales aseguraron una pistola calibre .22 marca Smith & Wesson cromada, con cachas de madera, además de dos cartuchos hábiles.

Tras su detención, Ramón Ortega Mejía fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

El arma asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público como evidencia del delito que, presuntamente, cometió.