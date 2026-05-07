Se desmaya al volante y hace ´chuza´ con dompe

MONCLOVA, COAH.– Un operador de un camión de volteo provocó un fuerte accidente la tarde de este jueves luego de desmayarse mientras conducía sobre el bulevar San José, a la altura de la colonia Tierra y Libertad, dejando daños materiales en dos vehículos y una vivienda, además de movilizar a cuerpos de rescate y autoridades municipales.

El percance ocurrió a la altura de la calle 4, donde Juan Flores Orozco, de 64 años de edad y vecino del sector Estancias de San Juan Bautista, circulaba a bordo de un dompe Dina color blanco con rojo cuando, presuntamente a consecuencia de un problema de salud, perdió el conocimiento al volante.

Fuera de control, la pesada unidad brincó el camellón central del bulevar San José y terminó impactándose violentamente contra una camioneta Dodge Voyager color arena, propiedad de Manuel Arreola Pantoja, la cual se encontraba estacionada frente a un domicilio.

El estruendo alarmó a vecinos del sector, quienes salieron de inmediato de sus viviendas pensando que se trataba de una tragedia mayor debido a la magnitud del choque. Testigos señalaron que, segundos después del impacto, el conductor recuperó parcialmente la conciencia y, aparentemente confundido y aturdido, intentó mover la pesada unidad para retirarse del lugar. Sin embargo, al echarse en reversa terminó chocando una segunda unidad, una Ford F-150 color verde, también propiedad de Manuel Arreola.

La descontrolada maniobra además provocó daños en la fachada de una vivienda propiedad de Concepción Flores, aumentando todavía más las afectaciones derivadas del accidente.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al sitio para brindarle atención médica al conductor, quien fue estabilizado y posteriormente trasladado a un hospital para una valoración más detallada. Mientras tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades y cuantificar los daños ocasionados por el aparatoso percance. Autoridades informaron que el operador del dompe permanecía bajo custodia médica mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes, debido a los daños materiales causados tras perder el control de la unidad.