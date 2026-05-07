Operativo policiaco en Monclova: tres detenidos por venta de sustancias

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte operativo encabezado por corporaciones de los tres niveles de gobierno terminó con el cateo de una vivienda en la colonia El Pueblo y la detención de tres personas presuntamente relacionadas con actividades de narcomenudeo.

La movilización ocurrió cerca de la medianoche en un domicilio ubicado sobre la Privada Sevilla, entre las calles 2 de Abril y Privada Valencia, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Estatal Coahuila y efectivos del Ejército Mexicano desplegaron un operativo que sorprendió a vecinos del sector.

De acuerdo con los primeros informes, durante la intervención fueron capturados en flagrancia Yolanda "N", Roberto "N" y Oliver "N", quienes quedaron a disposición del Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones correspondientes para determinar su posible participación en delitos contra la salud.

Las autoridades señalaron que dentro del inmueble lograron asegurar diversos indicios relacionados presuntamente con la venta y distribución de sustancias ilícitas, por lo que todo fue embalado conforme a los protocolos de cadena de custodia.

Entre lo decomisado destaca una mariconera negra marca Reebok, en cuyo interior localizaron una bolsa transparente que contenía piedras granuladas con características similares a la droga conocida como cristal, además de tres bolsas color azul utilizadas presuntamente para dosificar el narcótico.

Durante la revisión también fueron encontrados varios envoltorios con hierba seca con características propias de la marihuana, así como otros paquetes que contenían sustancia granulada cristalina, aparentemente droga sintética.

Asimismo, los agentes aseguraron dinero en efectivo en diferentes denominaciones, entre ellos billetes de 20, 50, 100 y 200 pesos, recurso que presuntamente sería producto de la venta de droga al menudeo.

El despliegue policiaco y militar provocó expectación entre habitantes de la colonia El Pueblo, quienes observaron cómo las corporaciones mantenían sitiada la zona mientras realizaban las diligencias dentro de la propiedad cateada. La vivienda quedó bajo resguardo de las autoridades.

Finalmente, los detenidos fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad para quedar a disposición de las autoridades ministeriales, quienes continuarán integrando la carpeta de investigación.