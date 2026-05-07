'Estampa' auto en camioneta

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte accidente vial registrado la mañana de este jueves en pleno Centro de Monclova dejó cuantiosos daños materiales y provocó la movilización de elementos del Departamento de Control de Accidentes, luego de que un conductor ignorara un señalamiento gráfico de alto y terminara impactándose contra una camioneta.

El accidente en el Centro de Monclova

El percance ocurrió alrededor de las 10:15 horas en el cruce de las calles Juárez y Allende, uno de los puntos con mayor circulación vehicular de la Zona Centro.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de una camioneta KIA color guindo circulaba con preferencia de paso sobre la calle Juárez, desplazándose de manera normal cuando, repentinamente, un automóvil Hyundai gris intentó atravesar la intersección sin detener su marcha.

La imprudente maniobra provocó que la conductora de la KIA no alcanzara a esquivar el impacto en el lado izquierdo por parte de Hyundai, dejando ambas unidades atravesadas en medio del crucero.

Reacción de los testigos y autoridades

El estruendo del choque alarmó a comerciantes y peatones que se encontraban cerca del lugar, quienes rápidamente dieron aviso a las autoridades al observar los daños que presentaban los vehículos involucrados.

Minutos después arribaron oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes procedieron a abanderar el área para evitar otro percance y posteriormente realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, aunque sí importantes daños materiales en ambas unidades.

Tras concluir las diligencias en el lugar, los conductores fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde el presunto responsable buscaría llegar a un acuerdo con la parte afectada para cubrir los daños ocasionados y evitar que el caso fuera consignado ante el Ministerio Público.