Mujer pierde el control de su motocicleta y sufre grave accidente

MONCLOVA, COAH.- Una mujer resultó lesionada luego de perder el control de su motocicleta y derrapar sobre la avenida Oriente, en la colonia Hipódromo, provocando la movilización de paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos de la Policía Municipal durante la tarde de este martes.

El accidente ocurrió poco después del mediodía, cuando Gabriela Mena de 35 años, vecina de la colonia Guerrero, circulaba a bordo de una motocicleta por la transitada avenida Oriente.

Al llegar al cruce con la calle 24, la conductora pasó sobre un bordo y, por causas que aún se investigan, perdió el control de la unidad.

La motociclista salió proyectada violentamente contra la carpeta asfáltica, quedando tendida sobre el pavimento ante la mirada de automovilistas y vecinos del sector, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de que la mujer presentaba diversas lesiones.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al lugar para brindarle los primeros auxilios. Durante la atención prehospitalaria, Gabriela recuperó la conciencia y manifestó que un familiar se había llevado la motocicleta, aunque no logró recordar quién había sido debido a la confusión provocada por la caída.

Tras una valoración médica, los socorristas determinaron que era necesario trasladarla a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para una revisión más exhaustiva y descartar lesiones de mayor gravedad.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para documentar el accidente, que dejó daños materiales y a la conductora con lesiones que requirieron atención hospitalaria.