Asaltan tienda de conveniencia en Monclova: delincuentes olvidan cuchillo

MONCLOVA, COAH.- La tranquilidad de la mañana se vio interrumpida por un asalto cometido por tres delincuentes que irrumpieron en una tienda de conveniencia del Fraccionamiento Francisco I. Madero, donde amagaron al empleado con un cuchillo para apoderarse de dinero en efectivo y diversa mercancía antes de escapar.

El asalto se registró alrededor de las 06:00 horas sobre la calle Plan de Guadalupe, cuando los tres sujetos ingresaron al establecimiento aparentando ser clientes, pero en cuestión de segundos sometieron al trabajador que se encontraba al frente del negocio. De acuerdo con la declaración de la víctima, uno de los individuos sacó una navaja y lo amenazó para obligarlo a entregar el efectivo de las cajas registradoras, mientras sus cómplices vigilaban el lugar para evitar que alguien interviniera o solicitara ayuda.

Para evitar ser identificados, los delincuentes cubrían parcialmente sus rostros con las mismas playeras que portaban. Uno vestía una playera negra, otro una roja y el tercero una prenda con rayas, dificultando así su reconocimiento. Una vez que obtuvieron el dinero, los asaltantes aprovecharon para apoderarse también de varias cajetillas de cigarros y botellas de vino, incrementando el monto de lo robado pero dejaron olvidada el arma.

Detalles confirmados

Tras consumar el atraco, los tres sujetos abandonaron rápidamente el establecimiento y emprendieron la huida a pie por la calle Plan de Guadalupe, para posteriormente internarse por la calle Gasoducto con dirección hacia la colonia Otilio Montaño, donde lograron perderse entre las calles del sector. El reporte al sistema de emergencias movilizó a elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores con la esperanza de ubicar a los responsables.

Sin embargo, pese a los recorridos efectuados en colonias cercanas y diversos puntos estratégicos, no fue posible dar con el paradero de los presuntos delincuentes. Por su parte, detectives de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias correspondientes, entrevistaron al empleado afectado y comenzaron la revisión de las cámaras de videovigilancia del establecimiento y de negocios cercanos para tratar de identificar a los responsables.

Acciones de la autoridad

Las autoridades mantienen abierta la investigación y no descartan que los responsables estén relacionados con otros robos cometidos recientemente en el sector.