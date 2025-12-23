Motociclista lesionado en choque: Jason Rodríguez en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un motociclista resultó lesionado la tarde de este martes tras un choque entre dos caballos de acero registrado sobre la avenida Industrial, lo que provocó la rápida movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

El accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando paramédicos de la Cruz Roja acudieron al reporte de una colisión entre dos motocicletas. Al llegar, encontraron a dos jóvenes tendidos junto a sus unidades, ambos con diversos golpes producto del impacto.

Tras la valoración inicial, se determinó que solo uno de ellos requería traslado a un hospital.

Uno de los involucrados fue identificado como Jason Alejandro Rodríguez Rodelo, de 22 años de edad, quien conducía una motocicleta Vento Lithium en color negro y se desplazaba sobre la avenida Industrial en dirección al sur, circulando dentro de su carril.

El segundo motociclista fue identificado como Julio César Sánchez Sosa, de 24 años de edad, vecino de la colonia Asturias, quien tripulaba una motocicleta Honda en color rojo. De acuerdo con la información recabada en el lugar, ambos avanzaban de forma paralela hasta llegar a la altura de la calle Paseo de las Violetas.

Presuntamente, Julio César realizó una maniobra repentina hacia su izquierda con la intención de incorporarse a dicha vialidad, sin percatarse de la motocicleta que circulaba a su costado, lo que provocó que se le atravesara y se generara el impacto entre ambas unidades.

Tras el choque, los dos conductores presentaron golpes leves; sin embargo, Julio César manifestó dolor intenso en una de sus extremidades inferiores, por lo que fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica.

Elementos de Seguridad Pública Municipal permanecieron en el sitio para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.