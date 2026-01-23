Lesionados tras choque de motoneta y taxi en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una pareja que viajaba a bordo de una motoneta resultó lesionada la tarde de este viernes, luego de verse involucrada en un aparatoso accidente vial registrado sobre la calle Adolfo López Mateos, frente a la Secundaria Técnica número 35, a la altura de la colonia Barrera.

El percance ocurrió al filo de las 15:00 horas, cuando los tripulantes de una motoneta marca Vento circulaban por el acotamiento central de dicha vialidad.

Al llegar al cruce con la calle División del Norte, se impactaron contra un taxi que realizaba una maniobra de retorno, provocando que ambos ocupantes salieran proyectados y quedaran tendidos sobre el pavimento.

Los lesionados fueron identificados como Blanca Estela Fabela, de 49 años, y su esposo Jesús Rodríguez, ambos con domicilio en la colonia Eliseo Mendoza Berrueto. Testigos del accidente solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del sistema 911.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios a la pareja, misma que presentaba diversas lesiones en distintas partes del cuerpo. Debido a la gravedad de los golpes, ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedaron bajo atención médica especializada.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes se entrevistaron con el conductor del taxi involucrado, identificado como Jesús Arellano, vecino de la colonia El Campanario, quien conducía un Chevrolet Aveo blanco destinado al transporte público, perteneciente a la línea Taxímetros de Guadalajara Oriente, marcado con el número económico 39.

El ruletero explicó que salía del estacionamiento de una tienda de conveniencia y que, al intentar retornar sobre la calle Adolfo López Mateos, un camión recolector de basura que circulaba de oriente a poniente le cedió el paso. Sin embargo, al realizar la maniobra no se percató de que la motoneta circulaba a gran velocidad por el acotamiento e incluso no se detuvo en un bordo, lo que derivó en el impacto.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para abanderar el área y evitar otro percance, mientras que oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el levantamiento del peritaje correspondiente. Tras las diligencias, las autoridades determinaron como responsable al conductor de la motoneta, al circular de manera indebida por el acotamiento.

Finalmente, ambos vehículos fueron retirados de la vialidad, presentando daños considerables, mientras que el caso quedó turnado a la instancia correspondiente para el deslinde de responsabilidades, las cuales recayeron sobre el conductor de la motoneta.