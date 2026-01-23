Le truena llanta y vuelca en moto

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista que regresaba a su domicilio tras concluir su jornada laboral protagonizó un aparatoso accidente la noche del jueves en la colonia Guerrero, luego que una falla mecánica lo hizo perder el control de su unidad cuando circulaba por una de las vialidades más inclinadas del sector.

El accidente ocurrió en la colonia Guerrero

El percance se registró minutos antes de las 22:00 horas sobre la prolongación de la avenida Sur, cuando Jonathan Jiménez Escamilla se desplazaba a bordo de su motocicleta con dirección al norte de la ciudad. De acuerdo con el informe del Departamento de Control de Accidentes, el joven conducía a velocidad considerable, lo que agravó las consecuencias del siniestro.

Al llegar al cruce con la calle 29, uno de los neumáticos de la motocicleta estalló de manera repentina, provocando que el conductor perdiera totalmente el control. La unidad se desestabilizó, el motociclista dio varias volteretas y terminó proyectado de forma violenta contra el pavimento, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica.

Atención de los cuerpos de emergencia

Como resultado del fuerte impacto, Jonathan presentó múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, además de una probable fractura en la pierna izquierda, por lo que fue necesaria la inmediata movilización de los cuerpos de emergencia.

Vecinos de la colonia, alarmados por el estruendo y al ver al joven lesionado, realizaron el llamado al 911. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio, le brindaron atención prehospitalaria y, tras estabilizarlo, lo trasladaron a un hospital para su valoración médica especializada.

Acciones de la autoridad

En tanto, elementos de la Policía Municipal y del Departamento de Control de Accidentes acordonaron el área para evitar otro percance y realizaron el peritaje correspondiente, a fin de determinar con precisión las causas del accidente.