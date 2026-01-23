Bryan Alejandro sufre ataque en Monclova mientras juega maquinitas

MONCLOVA, COAH.- Un joven resultó con una lesión en el abdomen luego de ser atacado por un presunto pandillero mientras se encontraba jugando maquinitas dentro de una tienda ubicada sobre la avenida Napoleón Gómez Sada, en el cruce con la calle Sinter 2, en la colonia Praderas del Sur, lo que provocó una intensa movilización policiaca y de cuerpos de auxilio la tarde de este viernes.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas, cuando el afectado, identificado como Bryan Alejandro, fue sorprendido por un sujeto que, sin mediar palabra, lo atacó con un arma blanca y posteriormente huyó del lugar.

Gravemente herido, el joven logró escapar y correr hasta la vivienda de su tía, ubicada en la colonia Mezquital del Valle, donde pidió auxilio.

El lesionado llegó hasta un domicilio situado sobre la avenida José María Pino Suárez, marcado con el número 123, donde fue recibido por su tía, Esmeralda Franco, quien al verlo ensangrentado solicitó de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

La mujer relató a las autoridades que su sobrino llegó corriendo, visiblemente alterado, diciendo que había sido atacado mientras jugaba en las maquinitas.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como socorristas del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes encontraron a Bryan con una herida producida por arma blanca a la altura del abdomen.

Tras brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo, fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica especializada.

De manera simultánea, los oficiales municipales desplegaron un operativo de búsqueda en calles aledañas de Praderas del Sur y sectores cercanos, con el objetivo de localizar al presunto agresor. Sin embargo, pese a los recorridos realizados, no se logró dar con su paradero.

Ante esta situación, las autoridades se limitaron a tomar conocimiento de los hechos y orientaron a la familia del lesionado para que acudiera ante el Ministerio Público a interponer la denuncia correspondiente en contra de quien resulte responsable por el ataque.

El estado de salud del joven fue reportado como delicado pero estable, mientras las investigaciones continúan para esclarecer el violento hecho y dar con el agresor.