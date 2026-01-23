Huesos humanos localizados en El Vergel, Monclova: autoridades investigan

Un macabro hallazgo movilizó a corporaciones policiacas y autoridades ministeriales la tarde de este viernes, luego que un trabajador de la construcción localizó restos óseos humanos mientras realizaba labores en un sector residencial al norte de Monclova.

El descubrimiento ocurrió alrededor de las 13:00 horas, en un terreno ubicado dentro del fraccionamiento campestre El Vergel, en el sector Estancias de Santa Ana, donde un albañil se encontraba trabajando para una empresa constructora.

De manera fortuita, al recorrer el área cercana a una cerca perimetral, el obrero observó varios huesos esparcidos sobre el suelo, entre ellos un cráneo, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y, tras confirmar que se trataba de restos humanos, procedieron a acordonar el predio para preservar la escena. Posteriormente, se notificó a la Agencia de Investigación Criminal para que se hiciera cargo del caso.

Acciones de la autoridad

Minutos más tarde arribaron agentes de la AIC, acompañados por peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes en el lugar. El personal especializado efectuó el levantamiento de la osamenta y la recolección de indicios, los cuales fueron asegurados conforme al protocolo.

Los restos óseos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicarán estudios antropológicos y forenses con el objetivo de determinar la identidad de la persona, así como el sexo, la temporalidad del fallecimiento y las posibles causas de muerte.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los restos corresponden a un hombre o una mujer, por lo que la investigación continúa abierta. De manera preliminar, trascendió que se dará aviso a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila, a fin de cotejar información que permita esclarecer el origen de la osamenta localizada.