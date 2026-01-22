Choque en Monclova: motociclista joven herido tras colisión

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista terminó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial registrado la mañana de este jueves en calles de la Zona Centro, después de que el conductor de un automóvil se le atravesara al paso, quitándole el derecho de vía y provocando el fuerte impacto.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando Ángel, de 19 años de edad, circulaba con normalidad a bordo de una motocicleta marca Vento sobre la calle Cuauhtémoc. Al llegar al cruce con la calle Allende, un vehículo Toyota Yaris color gris, conducido por Juan, de 69 años, intentó cruzar sin extremar precauciones, cerrándole el paso al joven motociclista.

Ante la maniobra imprudente del automovilista, el conductor de la motocicleta no logró esquivar el vehículo y terminó estrellándose contra el costado derecho del automóvil. Tras el impacto, Ángel salió proyectado y cayó violentamente sobre el pavimento, generando alarma entre peatones y automovilistas que presenciaron el accidente.

Testigos de los hechos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al motociclista. Afortunadamente, el joven no presentó lesiones de gravedad, aunque sí golpes contusos que requirieron valoración médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente, además de abanderar la zona con el fin de evitar otro percance vial. Debido a los daños ocasionados, ambas unidades fueron retiradas del sitio y trasladadas a un corralón mediante una grúa.

Posteriormente, los involucrados fueron llevados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo respecto a la reparación de los daños materiales y las lesiones del motociclista, cuya unidad resultó prácticamente destrozada. El automóvil, por su parte, presentó daños considerables en uno de sus costados.