Derrapa motoneta sobre el blvd 288

MONCLOVA, COAH.- Una mujer resultó lesionada durante la madrugada de este domingo tras sufrir un aparatoso accidente en motoneta sobre el bulevar 288, luego de perder el control de la unidad y derrapar violentamente sobre la carpeta asfáltica.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas a la altura de la colonia 288, movilizando a cuerpos de auxilio y autoridades de seguridad tras el reporte de una persona herida en plena vialidad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, Fernanda Anaí circulaba a bordo de una motoneta Veloci de color negro cuando, al aproximarse al cruce con la calle Constitución, atravesó un bordo a una velocidad considerable. La maniobra provocó que la unidad se desestabilizara de forma repentina.

Sin margen para corregir la trayectoria, la conductora perdió completamente el control y comenzó a derrapar varios metros sobre el pavimento. La fuerza del impacto la proyectó fuera de la motoneta, quedando tendida en medio de la circulación con visibles lesiones y fuertes dolores.

Testigos que observaron el accidente solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia al percatarse de la gravedad de la caída.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y valorar las heridas sufridas durante el percance. Mientras tanto, elementos de seguridad realizaron las labores correspondientes para asegurar el área y evitar otro incidente.

Los primeros reportes señalaron que la mujer presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, situación que habría influido en la pérdida de control de la unidad.

La motoneta presentó daños de consideración, mientras que las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde correspondiente de responsabilidades.