Mujer sufre accidente en Monclova: paramédicos la atienden

MONCLOVA, COAH.— Una conductora resultó lesionada luego de protagonizar un aparatoso accidente vial al intentar cruzar sin precaución la avenida Sidermex, a la altura de la colonia Obrera Sur Segundo Sector, movilizando a paramédicos y autoridades municipales la tarde de este sábado.

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Sidermex con la calle Alberto Parson, donde Nadia Ontiveros Martínez, de 48 años de edad, conducía un automóvil Nissan Aprio color gris.

De acuerdo con el peritaje preliminar, la mujer circulaba sobre la calle Alberto Parson y al intentar incorporarse a la transitada avenida Sidermex terminó atravesándose al paso de una camioneta Nissan propiedad de la empresa Aceros Monclova S.A. de C.V., cuyo conductor no logró frenar a tiempo para evitar el impacto.

El choque fue de consideración y el automóvil compacto recibió la peor parte, ya que el golpe se concentró sobre el costado izquierdo, justo del lado de la conductora, dejando severos daños materiales en la unidad.

Testigos del accidente, alarmados por el fuerte estruendo, solicitaron de inmediato el apoyo de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes arribaron rápidamente para auxiliar a la mujer.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a Nadia Ontiveros, quien presentaba diversos golpes producto del impacto; sin embargo, afortunadamente las lesiones no ameritaron su traslado a un hospital.

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y recabaron la versión de ambos involucrados para deslindar responsabilidades.

El conductor de la camioneta de empresa solicitó la presencia del ajustador de seguros de Aceros Monclova S.A. de C.V. para hacerse cargo del percance, mientras autoridades ordenaban el apoyo de una grúa para remolcar el Nissan al corralón.

Finalmente, las partes involucradas buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.