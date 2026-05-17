Hombre pierde el control de su camioneta en La Muralla

CASTAÑOS, COAH.- Una familia de paisanos vivió momentos de angustia y estuvo a punto de sufrir una tragedia mientras viajaban hacia el sur del país, luego que el conductor de la camioneta dormitara al volante y terminara fuera de la carretera federal número 57, a la altura del peligroso tramo conocido como "La Muralla".

El aparatoso accidente ocurrió pasado el mediodía de este sábado, en el kilómetro 120 de la carretera Monclova-Saltillo, movilizando a elementos de la Policía Municipal de Castaños, oficiales de la Guardia Nacional División Caminos y socorristas de Bomberos Voluntarios de Castaños, quienes acudieron tras el reporte de una unidad accidentada al borde de la volcadura.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la familia viajaba con dirección al sur del país a bordo de una camioneta Toyota Tundra color gris, con placas del estado de Texas, cuando al tomar la pronunciada curva de "La Muralla", el conductor perdió el control de la unidad.

Autoridades se entrevistaron con Guadalupe Suárez Murillo, de 49 años, quien relató que su pareja, identificado como Cletus James Powell, de 57 años, ambos procedentes de Dallas, Texas, presuntamente se quedó dormido por unos instantes mientras manejaba, situación que bastó para que la pesada unidad abandonara la carpeta asfáltica.

En un intento desesperado por corregir el rumbo y evitar una tragedia, el conductor maniobró bruscamente, pero terminó trepando la camioneta sobre la barrera metálica de contención, quedando peligrosamente inclinada y a escasos segundos de terminar volcada.

El fuerte impacto contra la estructura de acero reventó los cuatro neumáticos de la unidad, dejando severos daños materiales y sembrando el pánico entre los ocupantes, quienes por fortuna solo sufrieron golpes menores y una fuerte crisis nerviosa.

Testigos que observaron el accidente dieron aviso inmediato al sistema de emergencias 911, provocando la rápida movilización de socorristas y corporaciones policiacas, quienes brindaron atención prehospitalaria a la familia y descartaron lesiones de gravedad que ameritaran traslado hospitalario.

Oficiales de la Guardia Nacional División Caminos realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras que una grúa fue requerida para retirar la unidad siniestrada, la cual quedó prácticamente montada sobre la contención metálica.