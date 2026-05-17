Incendio en vivienda abandonada genera alarma en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró al mediodía de este sábado en el Fraccionamiento San José, luego que una vivienda abandonada comenzó a incendiarse, desatando momentos de tensión entre vecinos que temían que las llamas alcanzaran domicilios cercanos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:40 horas, cuando una llamada al Sistema Estatal de Emergencias 911 alertó sobre un fuerte incendio en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Río Pánuco y Vicente Suárez, provocando la rápida llegada de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal.

Al arribar al lugar, los vulcanos encontraron una escena complicada: una casa abandonada convertida prácticamente en un basurero clandestino, llena de muebles viejos, desperdicios y diversos objetos acumulados, lo que facilitó que el fuego se extendiera con rapidez.

Vecinos del sector señalaron que el inmueble era frecuentado constantemente por personas en situación de calle y malvivientes, quienes presuntamente ingresaban para refugiarse, ingerir bebidas alcohólicas y consumir sustancias ilícitas, situación que ya había sido reportada anteriormente ante las autoridades sin obtener una solución definitiva.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el incendio pudo haberse originado accidentalmente, presuntamente por una persona que fumaba al interior del domicilio y que habría dejado encendido algún cigarro entre la basura acumulada, generando el siniestro que en cuestión de minutos comenzó a consumir el interior de la propiedad.

A pesar de la magnitud del incendio y de la enorme columna de humo que alertó a habitantes del sector, por fortuna no se localizaron personas atrapadas ni lesionadas dentro del inmueble, ya que al momento de controlar las llamas la vivienda estaba vacía.

Los bomberos trabajaron durante varios minutos para sofocar el fuego y enfriar el área, evitando que el incendio se propagara hacia viviendas contiguas y terminara convirtiéndose en una tragedia mayor.

Habitantes del sector aprovecharon el incidente para exigir mayor vigilancia y acciones concretas contra este tipo de propiedades abandonadas, al considerar que representan un riesgo constante para las familias de la zona.