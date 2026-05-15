Enjambre de abejas ataca a vecino en colonia Hipódromo: Monclova

MONCLOVA, COAH. La tranquilidad de los vecinos de la colonia Hipódromo se vio interrumpida la tarde de ayer, luego de que un enjambre de abejas atacara a habitantes del sector, dejando como saldo a una persona lesionada por múltiples picaduras.

Los hechos se registraron sobre la calle Piedras Negras, en el mencionado sector del oriente de la ciudad, donde vecinos solicitaron de inmediato el apoyo de una unidad médica al percatarse de que una persona había sido agredida por las abejas que se encontraban alojadas en unas tapias abandonadas.

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos del cuerpo de Bomberos y paramédicos de la misma corporación se movilizaron rápidamente hasta el lugar para brindar atención al afectado, quien presentaba diversas picaduras provocadas por el enjambre.

Los rescatistas realizaron maniobras para controlar la situación y evitar que más habitantes fueran atacados, mientras que los paramédicos estabilizaron al lesionado en el sitio.

Posteriormente, los elementos de Bomberos se abocaron a retirar el enjambre que permanecía en las tapias, trabajando durante varios minutos para eliminar el riesgo y devolver la tranquilidad a los vecinos de la colonia Hipódromo.

Habitantes del sector permanecieron atentos a las labores de rescate, mientras las autoridades recomendaron evitar acercarse a zonas donde existan panales o enjambres, además de reportar de inmediato cualquier situación similar para prevenir tragedias.