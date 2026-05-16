Policías rescatan a bebé de 6 meses abandonado en taxi en Ecatepec

Un bebé de seis meses fue rescatado por policías municipales luego de ser abandonado dentro de un taxi de aplicación en el municipio de Ecatepec. El conductor de la unidad solicitó ayuda a las autoridades después de que el hombre que viajaba con el menor huyó del lugar.

De acuerdo con el relato del chofer, el viaje comenzó en la colonia Luis Donaldo Colosio con destino a la comunidad de Laureles. Durante el trayecto, el pasajero pidió detenerse en un taller para recoger una motocicleta y posteriormente solicitó al conductor seguirlo, argumentando que no podía trasladar al bebé en la moto.

Sin embargo, metros más adelante el motociclista aceleró y desapareció entre las calles, dejando al menor en el asiento trasero del vehículo. Ante la situación, el trabajador de la plataforma buscó una patrulla para reportar lo ocurrido.

Acciones de la autoridad

Elementos de la policía municipal tomaron conocimiento del caso y trasladaron al bebé a las instalaciones del DIF municipal, donde recibió atención y resguardo.

La oficial María Teresa Reséndiz Ramírez, integrante del Sector 12, explicó que al revisar al menor lo encontraron mojado, sucio y en condiciones vulnerables. Los agentes limpiaron al bebé, consiguieron ropa, pañales y alimento mientras se realizaban los procedimientos correspondientes.

Autoridades informaron que dentro de la mochila del menor había dos botellas de alcohol y un biberón con atole en mal estado.

Horas después, un hombre identificado como Raúl Michell "N" acudió a las instalaciones del DIF asegurando ser el padre del bebé; sin embargo, no pudo acreditar el parentesco al no presentar documentos oficiales como acta de nacimiento o CURP del menor.

Detalles confirmados

La procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores de Ecatepec, Mariana Uribe Bernal, informó que el bebé permanecerá bajo resguardo del DIF mientras se inicia una denuncia ante el Ministerio Público y se realizan las investigaciones correspondientes.

El menor será trasladado a la Casa Hogar de Ecatepec, donde permanecerá bajo protección de las autoridades.