Accidente en Monclova: Repartidor de comida queda lesionado

MONCLOVA COAH. - La presunta omisión de un señalamiento de alto por parte del conductor de un automóvil provocó un aparatoso accidente en el que un repartidor de comida por aplicación resultó lesionado la noche del jueves en el fraccionamiento Carranza, en Monclova.

El percance ocurrió alrededor de las 22:00 horas en el cruce de las calles Daniel Campos Ontiveros y Fresno, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja y a oficiales de Control de Accidentes para atender la emergencia y asegurar el área.

El lesionado fue identificado como Néstor Daniel, de 23 años, repartidor de la plataforma Didi, quien conducía una motocicleta Italika FT-150, color negro, con dirección a la colonia Guadalupe para realizar la entrega de un pedido.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, un automóvil Nissan March, color azul, conducido por Óscar Ulises, circulaba hacia el oriente cuando ingresó al crucero. Los primeros peritajes indican que el automovilista presuntamente no respetó el señalamiento de alto, invadió la circulación preferente y provocó el impacto.

Sin posibilidad de evitar la colisión, el motociclista chocó contra el costado del vehículo y fue proyectado sobre el pavimento. Aunque el accidente fue de consideración, los paramédicos determinaron que las lesiones no ponían en riesgo su vida.

Socorristas de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración médica, con el fin de descartar lesiones internas.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del hecho y deslindar responsabilidades. De manera preliminar, la responsabilidad recaería en el conductor del automóvil por la presunta omisión del alto obligatorio. No obstante, dentro de la investigación también quedó asentado que el propio motociclista manifestó circular a una velocidad considerable debido a la urgencia por entregar el pedido, circunstancia que será considerada por la autoridad en el dictamen final.