Motociclista resulta lesionado en accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Un motociclista de 18 años resultó lesionado luego de que el conductor de un automóvil presuntamente no respetó el alto obligatorio y provocó un accidente vial en calles de la colonia Praderas del Sur.

El percance ocurrió la noche del viernes, cuando Ángel Gonzales, de 18 años, circulaba a bordo de su motocicleta sobre la calle Valle Central.

Al llegar al cruce con la calle Villa Verde, un automóvil Chevrolet Spark color gris ingresó a la intersección sin respetar el señalamiento de alto, impactando la motocicleta y provocando que el joven sufriera diversas lesiones.

Tras el reporte al sistema de emergencias, paramédicos del Grupo GRUM acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al motociclista. Posteriormente, determinaron su traslado a un hospital para una valoración médica.

Elementos de Control de Accidentes de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del choque y determinar la responsabilidad de cada uno de los conductores involucrados.