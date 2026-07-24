Bulevar Harold R. Pape concentra la mayoría de accidentes en Monclova

MONCLOVA, COAH. - El bulevar Harold R. Pape concentra la mayor cantidad de accidentes viales registrados en Monclova, de acuerdo con un análisis periodístico elaborado con base en la cobertura informativa realizada entre mayo, junio y lo que va de julio de 2026.

La revisión de los percances atendidos por corporaciones de emergencia y seguridad indica que el 58 % de los accidentes de mayor impacto ocurre sobre el bulevar Harold R. Pape, principal arteria de la ciudad y la de mayor flujo vehicular. En esta vialidad predominan choques por alcance, invasión de carril, exceso de velocidad, atropellamientos y colisiones en cruceros.

En segundo lugar se ubica la avenida Revolución Mexicana (Las Torres), con una incidencia estimada del 24 %. Los accidentes registrados en esta zona están relacionados principalmente con el exceso de velocidad, maniobras de retorno, accesos a colonias y la constante circulación de transporte pesado.

Por su parte, el Libramiento Carlos Salinas de Gortari y la avenida Sidermex concentran alrededor del 18 % de los percances analizados. Aunque el volumen de accidentes es menor, los hechos suelen presentar mayor gravedad debido a las altas velocidades permitidas y al intenso tránsito de tráileres y vehículos de carga.

En conjunto, estas tres vialidades reúnen aproximadamente entre el 85 y el 90 % de los accidentes viales de mayor impacto que atienden las corporaciones de emergencia y seguridad en Monclova, mientras que el resto se distribuye en otras avenidas y calles secundarias.

Asimismo, documentos de planeación urbana del municipio identifican como puntos de mayor riesgo el cruce del Libramiento Carlos Salinas de Gortari con avenida Sidermex, la intersección del Libramiento con el bulevar Harold R. Pape y el cruce de Pape con Revolución-Constitución (Las Torres), debido al elevado flujo vehicular y a la presencia constante de transporte de carga.