Riña entre adolescentes moviliza a la policía en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Una riña protagonizada por un grupo de adolescentes movilizó a elementos de la Policía Municipal la noche del viernes en la colonia Hipódromo, luego de que vecinos alertaran sobre un enfrentamiento que, por la violencia mostrada, temían que terminara en tragedia.

Los hechos ocurrieron en la calle 14, entre la calle 7 y la avenida Sur, donde habitantes del sector solicitaron el apoyo de las autoridades a través del sistema de emergencias al reportar una pelea entre varios jóvenes.

De acuerdo con los reportes, los participantes, quienes no rebasaban los 16 años de edad, portaban palos, piedras y bates, situación que incrementó la preocupación de los vecinos ante el riesgo de que alguno resultara lesionado.

En respuesta al llamado, oficiales de la Policía Municipal se trasladaron de inmediato al lugar para controlar la situación. Sin embargo, al percatarse de la llegada de las patrullas, los adolescentes emprendieron la huida en distintas direcciones.

Pese al operativo implementado en el sector, los presuntos participantes lograron escapar antes de ser asegurados, por lo que no se registró la detención de ninguno de los involucrados.

Las autoridades concluyeron la intervención tras recorrer la zona y restablecer el orden, mientras los vecinos manifestaron su preocupación por este tipo de incidentes protagonizados por menores de edad.