Riña en Monclova: policía municipal interviene en Ciudad Deportiva

MONCLOVA COAH.-Una fuerte movilización de la Policía Municipal se registró la noche del viernes, luego de que vecinos de la colonia Ciudad Deportiva reportaron una riña en la que varios sujetos presuntamente utilizaron palos y machetes.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron sobre la calle Tabazinc, donde habitantes del sector solicitaron la intervención de las corporaciones de seguridad al advertir que un grupo de personas protagonizaba un enfrentamiento con armas blancas, situación que generó preocupación entre los residentes.

En respuesta al llamado de auxilio, varias patrullas y elementos de Seguridad Pública se trasladaron al sitio para controlar la situación e iniciar un operativo de búsqueda.

Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, los presuntos involucrados huyeron por distintas calles de la colonia, logrando evadir a las autoridades.

Pese al despliegue de los oficiales en la zona, no se reportaron personas detenidas en relación con estos hechos. Las autoridades realizaron recorridos preventivos en los alrededores para descartar nuevos incidentes y restablecer el orden en el sector.