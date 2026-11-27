FRONTERA, COAH.- Un incendio que estuvo a punto de convertirse en una tragedia dejó al descubierto lo que podría ser una bodega clandestina de almacenamiento de combustible, luego de que cuerpos de emergencia localizaran un tinaco con capacidad para 45 mil litros dentro de un taller de la colonia Occidental, donde presuntamente se realizaban maniobras de trasvase de gasolina.

El hallazgo abrió una nueva línea de investigación para las autoridades, que deberán establecer si el sitio apenas comenzaba a operar o si llevaba tiempo funcionando como punto de almacenamiento irregular de hidrocarburo, así como determinar quiénes estaban detrás de estas actividades.

La emergencia estalló alrededor de las 14:20 horas de este viernes, en un taller ubicado sobre la avenida Oaxaca, cuando presuntamente se realizaba el trasvase de combustible de una pipa a otra y, por causas que todavía no han sido esclarecidas, comenzó el incendio.

En cuestión de minutos, las llamas provocaron al menos tres explosiones que cimbraron las viviendas cercanas, mientras una espesa columna de humo negro cubría el sector. La fuerza de las detonaciones lanzó objetos y proyectiles hacia el exterior, causando daños a por lo menos un vehículo y sembrando el temor entre las familias de los alrededores.

Ante el riesgo de que el fuego alcanzara más combustible y provocara una explosión de mayores dimensiones, vecinos salieron de sus casas para ponerse a salvo y solicitaron apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias.

La magnitud del siniestro movilizó a policías municipales, elementos de Protección Civil y Bomberos de Frontera, quienes comenzaron las maniobras para contener las llamas. Debido al peligro que representaba la cantidad de combustible en el lugar, también solicitaron el respaldo de los cuerpos de emergencia de Monclova.

La contingencia escaló hasta la activación del Plan DN-III, por lo que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional se sumaron al operativo. Paramédicos de Cruz Ámbar permanecieron en alerta ante la posibilidad de que hubiera personas lesionadas, mientras varias vecinas recibieron atención por crisis nerviosas.

Una vez controlado el fuego, la presencia del depósito de 45 mil litros puso bajo la lupa las actividades que se desarrollaban en el inmueble. El hallazgo hizo presumir que el taller no solamente era escenario de una maniobra de trasvase, sino que podría funcionar como un punto de almacenamiento de huachicol.

También trascendió que cuatro personas que presuntamente se encontraban en el sitio abandonaron el lugar después de las explosiones. Su posible participación y las condiciones en que operaba el inmueble tendrán que ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.

Las labores para controlar la emergencia se prolongaron durante aproximadamente una hora. Mientras los equipos de rescate atendían a los vecinos afectados, las autoridades iniciaron las actuaciones para establecer el origen del incendio, identificar a los responsables y determinar la situación legal del combustible almacenado.