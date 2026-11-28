DE LA NOTA:

CASTAÑOS, COAH.- Más de una hora permaneció prensado entre los fierros retorcidos de su cabina el operador de un tráiler que volcó violentamente sobre el camellón central del libramiento Carlos Salinas de Gortari, frente a la empresa Aceros Tepozotlán, en un aparatoso accidente que obligó a desplegar un intenso operativo de rescate.

Causas del Accidente

El percance ocurrió alrededor de las 07:45 horas de este sábado, cuando Fernando Flores Perales conducía un tractocamión International gris, procedente de Arteaga y con destino a Frontera, donde entregaría un cargamento de abarrotes a una conocida cadena de tiendas de conveniencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador habría tomado una pronunciada curva a exceso de velocidad, lo que ocasionó que el peso de la unidad le ganara y terminara volcando sobre el camellón central. Durante la trayectoria, el tráiler derribó una luminaria y quedó recostado, con la cabina completamente destrozada y aplastada.

El conductor quedó atrapado en el interior, con lesiones principalmente en las piernas y la cabeza, sin posibilidad de salir por sus propios medios. Empleados de Aceros Tepozotlán presenciaron el accidente y solicitaron ayuda de inmediato a través del número de emergencias 911.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron con una ambulancia y una unidad de rescate urbano, equipada con herramientas de corte para retirar las partes metálicas que mantenían atrapado al trailero.

Sin embargo, las condiciones en las que quedó la cabina complicaron considerablemente las maniobras. Ante la dificultad para acceder al conductor, los rescatistas solicitaron el apoyo de una grúa industrial para levantar parte de la estructura y facilitar los cortes entre los fierros retorcidos.

Policía Municipal de Castaños cerraron la circulación de sur a norte sobre el libramiento, en tanto personal de Control de Accidentes de Monclova abanderó el área. También acudieron oficiales de la Policía Estatal Coahuila, quienes se encargarían del peritaje correspondiente.

La magnitud del impacto también quedó evidenciada en la caja del tráiler, que se abrió tras la volcadura y dejó al descubierto los abarrotes que transportaba. La mercancía tendría que ser transferida a otra unidad para permitir el retiro del vehículo siniestrado.

Operativo de Rescate

Después de más de una hora de trabajos coordinados, los rescatistas consiguieron liberar a Fernando Flores Perales.

Los gritos de dolor del operador evidenciaron la gravedad de las lesiones que sufrió durante el accidente, por lo que los paramédicos lo trasladaron de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo atención médica especializada.

Su estado de salud fue reportado como delicado.

Una vez concluido el peritaje, las autoridades solicitarían el apoyo de una grúa para retirar el tractocamión y su remolque, trasladándolos a un corralón, mientras se realizaban las gestiones para recuperar y reubicar la mercancía.