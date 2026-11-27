MONCLOVA, Coah.- La maniobra de adelantamiento terminó en un choque para Alejandro N., quien resultó lesionado al estrellar su motocicleta contra una camioneta Tiggo roja sobre la avenida Adolfo López Mateos.

El accidente ocurrió la tarde del viernes, cuando el motociclista circulaba por dicha vialidad e intentó rebasar por el costado izquierdo. En ese momento, una camioneta salía del estacionamiento de un parque recreativo, lo que derivó en el impacto entre ambas unidades.

Alejandro N. no logró evitar la colisión y terminó golpeándose contra la camioneta, quedando lesionado en el lugar.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de la motocicleta pretendía llegar rápidamente a su domicilio cuando realizó la maniobra que terminó por involucrarlo en el percance.

El accidente ocurrió en la tarde del viernes en la avenida Adolfo López Mateos, cuando Alejandro N. intentó rebasar a una camioneta que salía de un estacionamiento. La maniobra resultó en un choque que dejó al motociclista con lesiones.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y evaluar su estado de salud. Tras la valoración prehospitalaria, los socorristas determinaron que presentaba lesiones leves, por lo que recibió atención en el sitio.

Elementos de Tránsito Municipal también se presentaron en la avenida Adolfo López Mateos para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

El percance dejó daños materiales en los vehículos involucrados y al motociclista con lesiones que requirieron la intervención de los cuerpos de emergencia.