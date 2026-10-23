´Rebota´ con su auto en el Salinas

FRONTERA, Coah. - El negocio de vender su automóvil terminó convertido en una costosa pérdida para un conductor, luego de que el Nissan Altima que tenía a la venta acabara destrozado sobre el camellón central del libramiento Carlos Salinas de Gortari, tras perder el control mientras circulaba de Frontera hacia Monclova.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, a la altura del kilómetro 18, poco después de pasar las instalaciones de la empresa Joyson Safety System, cuando Luis conducía un Nissan Altima azul, modelo 2016.

Al tomar una prolongada curva, el automovilista habría perdido el control del volante y la unidad comenzó a derrapar hasta terminar impactándose contra el camellón central, donde golpeó con el costado del conductor y quedó trepada sobre la estructura de concreto.

El vehículo estuvo cerca de terminar en una situación todavía más peligrosa, pues de haber brincado el camellón hacia los carriles contrarios, habría podido provocar otro accidente y poner en riesgo a quienes circulaban por la zona.

Tras el percance, el conductor aseguró que las llantas no le respondieron cuando intentó frenar. Sin embargo, serán las autoridades las encargadas de determinar las circunstancias que provocaron el accidente.

Elementos de la Policía del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Aunque el Nissan Altima terminó con cuantiosos daños materiales, el conductor logró salir ileso. Lo que estaba destinado a convertirse en una venta terminó, al menos por ahora, en una reparación que podría costarle bastante más de lo esperado.