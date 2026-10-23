Apagan policías de Monclova incendio en miscelánea

MONCLOVA, COAH.- Una columna de humo encendió las alarmas entre vecinos de la avenida Las Torres, quienes temían que una miscelánea estuviera incendiándose; sin embargo, al revisar el lugar, elementos de la Policía Municipal descubrieron que las llamas provenían de hierba seca y basura acumulada en la parte trasera del inmueble.

El incidente se registró alrededor de las 09:25 horas de este viernes, en el cruce de la avenida Las Torres con la calle 5 de Febrero, cuando oficiales que realizaban recorridos de vigilancia detectaron una densa humareda que salía de un establecimiento comercial.

Los uniformados se acercaron para verificar la situación y tocaron la puerta del negocio, pero no encontraron a nadie en el interior. Al seguir el origen del humo, localizaron los desechos y la hierba seca que estaban en llamas detrás de la miscelánea.

Intervención de la Policía Municipal

Ante el riesgo de que el fuego se extendiera, los policías solicitaron el apoyo de los vecinos para conseguir tinas con agua y combatir el incendio.

Con la colaboración de los habitantes del sector, lograron sofocar las llamas antes de que alcanzaran el establecimiento, por lo que no se reportaron mayores consecuencias.

Colaboración Vecinal en la Emergencia

Vecinos señalaron que el humo llevaba un rato saliendo del lugar, situación que generó preocupación ante la posibilidad de que el fuego se propagara al comercio. Finalmente, la situación quedó bajo control sin que fuera necesario reportar daños mayores.