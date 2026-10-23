Hombre de edad avanzada hallado tirado y golpeado en la calle

MONCLOVA, COAH. - Hombre de edad avanzada terminó en el hospital luego de ser encontrado tirado sobre el pavimento y con una herida en la cabeza, durante la madrugada de este viernes en la Zona Centro de Monclova.

El reporte se recibió alrededor de las 5:00 horas, cuando habitantes del sector alertaron a las autoridades sobre una persona tendida en el cruce del Callejón Centenario y la calle Progreso.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y encontraron al hombre en aparente estado de ebriedad, sin poder levantarse ni mantenerse en pie por sus propios medios. Además, presentaba una lesión en la cabeza que, de manera preliminar, habría sufrido al caer.

Ante la condición en la que se encontraba, los oficiales solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes llegaron para brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo.

Debido a su estado, el hombre no pudo proporcionar sus datos personales, por lo que permaneció sin identificar. Vestía una camisa gris y un pantalón oscuro.

Después de recibir atención prehospitalaria, fue trasladado al hospital de la Cruz Roja, donde quedó bajo valoración médica para determinar la gravedad de la lesión y descartar posibles complicaciones.