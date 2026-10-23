Dejan camioneta en escoria de AHMSA

Una camioneta terminó abandonada sobre una montaña de escoria de Altos Hornos de México (AHMSA), en un hecho que inicialmente fue reportado como un posible accidente vial, pero que despertó sospechas de un presunto intento de robo.

El hallazgo ocurrió la mañana de este viernes sobre la avenida Puerta 4, antes de llegar al bulevar Harold R. Pape, donde fue localizada una GMC negra con placas de circulación EV-5022-C.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para verificar el reporte. Sin embargo, al inspeccionar la unidad, los oficiales observaron que no presentaba daños visibles, pese a encontrarse sobre el montículo de escoria y en una posición que la dejaba a punto de volcarse.

Posible intento de robo en AHMSA

Esta situación llevó a los agentes a considerar que la camioneta posiblemente no había llegado allí a consecuencia de un accidente, sino que habría sido utilizada por personas que presuntamente pretendían sustraer escoria de las instalaciones de AHMSA.

Entre las primeras hipótesis se encuentra que los involucrados habrían abandonado el vehículo y escapado al percatarse de que podían ser descubiertos. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado que la unidad esté relacionada con un intento de robo ni se ha informado sobre personas detenidas.

Investigación en curso por parte de la Fiscalía

La camioneta quedó a disposición del Ministerio Público, mientras que la Fiscalía General del Estado realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo llegó hasta ese punto y determinar si existe algún delito relacionado con el caso.