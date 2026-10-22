Detienen a Gerardo N en Frontera por ataque con arma blanca

FRONTERA, Coah.- Un operativo de autoridades estatales y municipales derivó en la detención de un hombre señalado como presunto responsable de un violento ataque con arma blanca ocurrido la semana pasada en Frontera, donde un joven permanece en estado crítico en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Durante la diligencia también fueron detenidas dos mujeres, identificadas como familiares del sospechoso.

El cateo se llevó a cabo la tarde de este jueves en un domicilio ubicado en la calle Privada Geranio, número 52 A, de la colonia Guadalupe Borja, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de corporaciones estatales, municipales y federales, cumplimentaron una orden judicial.

En el inmueble fue detenido Gerardo "N", alias "El Frijol", señalado como presunto implicado en los hechos violentos registrados la semana pasada, cuando un joven fue apuñalado durante una riña y terminó gravemente lesionado.

Junto con él fueron aseguradas su madre, María "N", conocida como "La China", y su hermana, Reina "N". De acuerdo con la información recabada, ambas mujeres se habrían mostrado intransigentes durante la diligencia, situación que derivó en su detención.

En el operativo participaron agentes de la AIC, elementos de la Policía Estatal de Coahuila, policías municipales de Monclova y Frontera, así como integrantes de la Guardia Nacional, la Policía de Acción y Reacción y el Grupo de Reacción Centro.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron una motocicleta que presuntamente estaría relacionada con el caso, además de una camioneta, las cuales quedaron bajo resguardo para las investigaciones correspondientes.

Personal del Ministerio Público y de Servicios Periciales realizó la revisión del inmueble y las diligencias necesarias para integrar los indicios a la carpeta de investigación.

Tras permanecer varios minutos en el lugar, las autoridades trasladaron a los tres detenidos y los pusieron a disposición de las instancias correspondientes, que determinarán su situación jurídica. El domicilio quedó bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.