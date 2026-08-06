Agresión violenta a menor Brayan N en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una violenta agresión a golpes y pedradas dejó lesionado a un menor de edad la noche del miércoles en la colonia El Campanario, provocando la movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones policiacas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas sobre la calle Santiago Apóstol, donde Brayan N, de 11 años y vecino de la colonia Las Misiones, se encontraba en el exterior de un domicilio cuando fue sorprendido por tres individuos que viajaban en motocicletas.

De acuerdo con la versión del afectado, los sujetos descendieron de las unidades y, sin mediar palabra, comenzaron a golpearlo con puños y patadas. Durante la agresión también le lanzaron piedras, ocasionándole diversas lesiones en distintas partes del cuerpo.

La situación se tornó aún más peligrosa cuando uno de los agresores sacó un machete con aparentes intenciones de lesionarlo; sin embargo, los gritos de auxilio alertaron a familiares del menor, quienes salieron de inmediato para intervenir.

Al verse descubiertos, los agresores abordaron nuevamente las motocicletas y escaparon a toda velocidad entre las calles del sector, evitando ser detenidos.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios al menor. Tras valorarlo, determinaron que las lesiones no ponían en riesgo su vida, aunque recomendaron una revisión médica para descartar complicaciones.

Elementos de las corporaciones policiacas implementaron recorridos por la zona y recabaron información para integrar la carpeta de investigación. La Fiscalía ya realiza las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer el motivo de la agresión.