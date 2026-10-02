Vuelca pipa de gas y deja 2 lesionados

ESCOBEDO, COAH.- Dos hombres resultaron lesionados tras la aparatosa volcadura de una pipa de Gas Capricornio sobre la carretera federal 57, donde la circulación tuvo que ser suspendida debido a una situación de riesgo en la unidad.

El accidente ocurrió la noche del jueves, alrededor del kilómetro 57, en el tramo entre el ejido Primero de Mayo y Estación Hermanas.

La pipa había salido de las instalaciones de la empresa Trinity, en Sabinas, y tenía como destino Saltillo. De acuerdo con el reporte, la unidad viajaba sin carga y no transportaba gas LP.

Tras la volcadura, el conductor Francisco Guadalupe Velázquez, de 22 años, y su acompañante, Jorge George Nieto, de 25, resultaron lesionados.

Paramédicos de Escobedo acudieron al lugar para brindarles los primeros auxilios y, posteriormente, trasladaron a ambos a un hospital para que recibieran valoración médica.

Respuesta de Emergencia

La emergencia se complicó debido a una situación de riesgo detectada en las válvulas de la unidad, por lo que Protección Civil y Bomberos establecieron un perímetro de seguridad y solicitaron el cierre temporal de la carretera.

En dirección de norte a sur, la circulación fue bloqueada desde el filtro militar de Estación Hermanas, mientras que en sentido contrario se restringió el paso desde el entronque de Progreso.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Escobedo trabajaron en las maniobras de seguridad, con apoyo de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Impacto en la Circulación

El cierre generó congestionamiento vehicular en ambos sentidos de esta importante vía federal, mientras las corporaciones continuaban con las labores para eliminar el riesgo y permitir, posteriormente, la reapertura de la circulación.