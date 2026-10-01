Albañil provoca choque en el bulevar San José

MONCLOVA, COAH.- Un albañil que intentó cruzar el bulevar San José terminó provocando un fuerte accidente al atravesarse en la trayectoria de un automóvil, cuyo conductor resultó lesionado.

El percance ocurrió alrededor de las 18:20 horas de este jueves, en el cruce del bulevar San José y la calle Purísima, en la colonia Pedregal de San Ángel.

Edgar Torres circulaba por la calle Purísima a bordo de una Ford Ranger morada y, al llegar al bulevar, intentó cruzar hacia la colonia Héroes del 47.

Durante la maniobra, la camioneta invadió el paso de un Volkswagen Polo rojo que circulaba por el bulevar, ocasionando el impacto entre ambas unidades.

El automóvil era conducido por Camilo Ibarra, quien resultó con lesiones en distintas partes del cuerpo debido al choque.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle atención médica, mientras Camilo explicó a los elementos de Control de Accidentes que se desplazaba hacia el sur cuando la camioneta se atravesó repentinamente.

El conductor señaló que no tuvo oportunidad de realizar una maniobra evasiva y terminó impactándose contra la Ranger.

El Volkswagen Polo presentó las mayores afectaciones, aunque ambos vehículos sufrieron daños considerables.

Elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje y el croquis correspondiente para establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades.

Durante las diligencias, compañeros de Edgar Torres acudieron para retirar de la camioneta las herramientas utilizadas en sus labores de albañilería.

Finalmente, ambas unidades fueron aseguradas y remolcadas a un corralón mediante grúas. Edgar Torres fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde se buscaría llegar a un acuerdo con el conductor afectado para cubrir los daños ocasionados.