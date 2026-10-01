Dos menores lesionados tras ataque de perro en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Dos menores resultaron lesionados luego de ser atacados por un perro que se encontraba en la vía pública y que repentinamente se les echó encima cuando caminaban por calles de la colonia Occidental.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:15 horas de ayer, sobre la calle Lázaro Cárdenas, en el cruce con la avenida Occidental, donde vecinos solicitaron apoyo mediante un grupo de seguridad vecinal al percatarse de lo ocurrido.

Además de pedir una ambulancia, los habitantes solicitaron la presencia de elementos de la policía municipal para atender la situación y tomar conocimiento del ataque.

En cuestión de minutos, los oficiales se trasladaron al lugar, donde encontraron a los menores que habían resultado afectados tras el ataque del animal. Paramédicos acudieron al sitio y brindaron atención a los niños, mientras los elementos de la policía municipal recababan información sobre lo sucedido.

Los menores fueron valorados por los socorristas, quienes determinarían si era necesario trasladarlos a una institución médica para continuar con su atención. Por su parte, los oficiales tomaron conocimiento del caso y realizaron las diligencias correspondientes en el lugar.