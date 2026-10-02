Se lesiona alumno de la Madero; activan botón de pánico

MONCLOVA, COAH.- Lo que inicialmente generó una movilización policial ante la posibilidad de un caso de violencia contra una mujer, terminó siendo el auxilio de un estudiante de 11 años que sufrió una caída durante el recreo en una escuela primaria del sector El Pueblo.

Activación del Botón de Pánico

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes, alrededor de las 10:30 horas, cuando personal de la Escuela Primaria Francisco I. Madero activó el botón de pánico instalado en el Punto Violeta de Plaza Juárez.

La señal provocó la movilización inmediata de elementos de la Policía Municipal, quienes se trasladaron al plantel ubicado en el cruce de las calles Juárez y Cuauhtémoc.

Al llegar, los oficiales se entrevistaron con la intendente de la escuela, quien explicó que el llamado no estaba relacionado con un hecho de violencia, sino con la necesidad de solicitar una ambulancia.

La trabajadora informó que un alumno identificado como Eliseo "N", de 11 años, había sufrido una caída mientras jugaba durante el recreo y presentaba dolor en el brazo izquierdo.

Atención Médica al Estudiante

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al plantel e ingresaron para brindarle atención al menor, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir valoración médica.

Mientras los socorristas atendían al estudiante, los policías permanecieron en el lugar y tomaron conocimiento de lo ocurrido.

El personal docente se encargó de informar a los padres del menor sobre el accidente, mientras Eliseo "N" quedó bajo atención de los especialistas.