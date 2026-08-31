Accidente en Monclova: Camión de frituras embiste puesto de carnitas

MONCLOVA, Coah.- A escasos segundos de convertirse en una tragedia terminó un aparatoso accidente ocurrido la mañana de este lunes, cuando un camión de frituras se salió de control, embistió un puesto de carnitas y lanzó la estructura directamente contra un trabajador que realizaba labores de limpieza.

El accidente ocurrió minutos antes de las 08:00 horas, sobre la avenida Leandro Valle y la calle Eulalio Gutiérrez, en la colonia Leandro Valle, justo en las inmediaciones del COBAC Prepa 24.

Ramiro Hernández Mendoza, de 42 años y vecino de la colonia San Francisco, se encontraba limpiando el exterior del puesto cuando de pronto el negocio fue golpeado por la camioneta y desplazado violentamente hacia donde él se encontraba.

La estructura terminó impactándolo y estuvo a punto de prensarlo contra la barda del plantel educativo. El trabajador recibió un fuerte golpe y una herida en el rostro, quedando lesionado ante la mirada de comerciantes y vecinos que presenciaron el accidente. Por fortuna, el puesto aún no estaba en funcionamiento.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente para auxiliarlo. Tras estabilizarlo, determinaron que necesitaba atención médica y lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

De acuerdo con las primeras diligencias, Pedro Garanzuay, de 20 años, vecino de la colonia La Ribera, conducía una Ford Transit blanca propiedad de Encanto cuando perdió el control y terminó impactándose contra el puesto de comida.

El negocio pertenece a Adolfo Carranza, de 50 años, vecino de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Frontera. Tras el impacto, tanto el puesto como la camioneta resultaron con daños considerables.

El operador fue asegurado por las autoridades para que respondiera por las afectaciones ocasionadas al negocio y por las lesiones sufridas por el trabajador.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente y posteriormente trasladaron a los involucrados a la comandancia municipal, donde intentarían alcanzar un acuerdo para cubrir los daños y evitar que el caso fuera consignado ante el Ministerio Público.

Por unos instantes, lo que comenzó como una mañana de trabajo y limpieza estuvo a punto de terminar en una tragedia.