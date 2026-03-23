Repartidor herido tras choque en Mall Paseo

MONCLOVA, COAH.— Lo que comenzó como una jornada laboral más terminó en el hospital para un repartidor, luego de verse involucrado en un accidente vial cuando se dirigía a entregar un pedido durante la tarde de ayer.

El percance se registró a las afueras del Mall Paseo Monclova, justo cuando el trabajador intentaba incorporarse a la avenida Lázaro Cárdenas tras recoger un encargo en un establecimiento de comida.

El lesionado fue identificado como Juan Carlos Duque, de 30 años de edad, quien se desempeña como repartidor y circulaba a bordo de una motocicleta Vento en color gris. De acuerdo con los primeros informes, al intentar salir del estacionamiento, un automóvil se atravesó en su trayecto, provocando un choque que lo derribó de manera aparatosa sobre el pavimento.

Tras el impacto, el joven quedó tendido en el suelo, quejándose de un fuerte dolor en una de sus piernas, lo que generó la rápida movilización de testigos que solicitaron apoyo al sistema de emergencias.

Paramédicos de UCI Móvil arribaron en cuestión de minutos para brindarle atención prehospitalaria, detectando una posible fractura en la rodilla izquierda, por lo que fue necesario su traslado inmediato a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó bajo observación médica.

Acciones de la autoridad

En el lugar también se hicieron presentes elementos de Seguridad Pública y del departamento de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

El conductor del automóvil, identificado como Román Gutiérrez, permaneció en el sitio para rendir su declaración ante las autoridades, quienes determinarán su situación conforme avance la investigación.

Impacto en la comunidad

El accidente generó momentánea movilización en la zona comercial, recordando los riesgos que enfrentan diariamente quienes recorren la ciudad sobre dos ruedas para ganarse la vida.