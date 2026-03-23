Da a luz en celebraciones del Niño Fidencio

MONCLOVA, COAH.— Un operativo de emergencia fue activado la mañana de ayer por elementos de Seguridad Pública para escoltar una ambulancia procedente de Nuevo León, la cual trasladaba a una mujer que acababa de dar a luz en medio de las festividades del Niño Fidencio, en el municipio de Espinazo.

La movilización se llevó a cabo luego de que la unidad médica solicitara apoyo para cruzar la ciudad con rapidez y sin contratiempos, debido a que la paciente requería atención especializada tras el parto.

La mujer fue identificada como Paula Janeth Riva, quien había dado a luz horas antes durante las celebraciones religiosas, pero debido a su condición y la necesidad de vigilancia médica constante, se determinó su traslado inmediato a la Clínica 7 del IMSS, en Monclova.

Acciones de la autoridad

Patrullas municipales y unidades de vialidad implementaron un dispositivo para abrir paso a la ambulancia, realizando cortes momentáneos a la circulación y despejando avenidas principales para agilizar el trayecto.

El convoy avanzó sin interrupciones hasta arribar al nosocomio, donde personal médico ya se encontraba preparado para recibir a la paciente, quien fue ingresada de inmediato al área de Ginecología y Obstetricia.

Detalles confirmados

Gracias a la coordinación entre corporaciones de seguridad y servicios de salud, el traslado se realizó en tiempo récord, evitando complicaciones tanto para la madre como para el recién nacido.

Autoridades señalaron que este tipo de operativos se activan en situaciones críticas donde cada minuto cuenta, especialmente en emergencias obstétricas que requieren atención inmediata.