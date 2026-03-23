En Praderas del Norte fallece hombre en soledad

FRONTERA, COAH.— Un hombre de 56 años fue localizado sin vida al interior de su domicilio en la colonia Praderas del Norte, luego que vecinos alertaran a las autoridades por fuertes olores fétidos que emanaban de la vivienda, en un caso que refleja el abandono y la soledad en la que vivía.

El hallazgo se registró la tarde de este lunes, cerca de las 13:00 horas, en el domicilio marcado con el número 919 de la calle Progreso, hasta donde acudieron elementos de la Policía Municipal y socorristas de Protección Civil, quienes confirmaron que Roberto Flores ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo del hombre se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que de inmediato el área fue acordonada para dar paso a las diligencias correspondientes.

Vecinos del sector señalaron que desde el pasado viernes no veían a Roberto, quien solía salir únicamente a comprar alimentos para después regresar a su domicilio, donde vivía solo. Comentaron además que el hombre tenía dificultades para desplazarse, ya que caminaba apoyado con una andadera tras haber sufrido una embolia que le dejó secuelas en una de sus piernas, además de padecer diabetes.

Trascendió que, tras enfrentar problemas de salud, Roberto fue abandonado por su esposa, identificada como María, y rechazado por sus propios hijos, situación que lo llevó a vivir durante un tiempo en condiciones deplorables en unas tapias ubicadas sobre la calle Presidente Carranza, hasta que una tía decidió hacerse cargo de él y lo llevó a vivir al domicilio donde finalmente fue encontrado sin vida.

Familiares indicaron que aunque pidieron el apoyo de las autoridades correspondientes para obligar a sus hijos a ver a su padre, solo lo lograron por algunos días, pues después nuevamente se desatendieron de él.

Asimismo, se informó que una mujer que anteriormente lo apoyaba falleció recientemente, dejándolo completamente solo, sin una red de apoyo que pudiera atender su estado de salud.

Al lugar arribaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal, acompañados por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes ingresaron al domicilio con equipo especializado para procesar la escena y recabar indicios.

Aunque de manera preliminar se presume que el fallecimiento ocurrió por causas naturales, será la necropsia de ley la que determine oficialmente las causas del deceso.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá bajo resguardo de las autoridades mientras se completan los trámites legales.