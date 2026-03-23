En quinta de la Amistad Balacera fantasma moviliza a Policías

MONCLOVA, COAH.— Una madrugada que parecía encaminarse a la calma terminó envuelta en tensión y despliegue policiaco, luego que un reporte de detonaciones de arma de fuego y una presunta riña encendiera las alertas en la colonia Amistad... aunque al final, todo quedó en un misterio sin rastro.

Los hechos se registraron durante las primeras horas de este lunes, cuando vecinos de la calle Dalias marcaron al Sistema Estatal de Emergencias 911 para reportar disparos al aire que provenían de una quinta del sector. En la misma llamada, se advertía además que una persona habría resultado herida con arma blanca tras una supuesta riña al interior del inmueble.

Los hechos en la colonia Amistad

La gravedad del reporte provocó la movilización inmediata de elementos de la Policía Municipal, quienes arribaron en cuestión de minutos al sitio señalado, preparados para intervenir ante lo que se presumía era un escenario de violencia.

Sin embargo, al llegar, los oficiales se toparon con una escena completamente distinta: la quinta permanecía cerrada, en aparente calma, sin indicios de disturbios, personas lesionadas o signos de disturbios.

Respuesta de las autoridades

Ante la incertidumbre, los uniformados desplegaron recorridos de vigilancia en calles aledañas para descartar cualquier situación de riesgo, pero no lograron ubicar evidencia alguna que confirmara el reporte inicial.

El silencio que envolvía el lugar contrastaba con la alarma generada minutos antes entre los vecinos, quienes aseguraban haber escuchado detonaciones que rompieron la tranquilidad de la madrugada.

Autoridades no descartan que se haya tratado de una falsa alarma o de hechos ocurridos en otro punto cercano, por lo que exhortaron a la ciudadanía a realizar reportes responsables para evitar movilizaciones innecesarias que distraigan recursos de emergencias reales.

El caso quedó como un episodio incierto que dejó más preguntas que respuestas, mientras la colonia retomaba poco a poco la calma... con el eco de una supuesta balacera que nadie pudo confirmar.