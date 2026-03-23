Contactanos
Hora Cero

Resulta motociclista lesionado en choque en Frontera

Las autoridades acordonaron el área y realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer el accidente.

Por Jaime Guerrero - 23 marzo, 2026 - 12:00 p.m.
Resulta motociclista lesionado en choque en Frontera

FRONTERA, COAH.— Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un aparatoso accidente vial registrado la tarde de ayer en la colonia Elsa Hernández, generando la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades municipales.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Allende y Juárez, donde una camioneta terminó impactando al conductor de la motocicleta en circunstancias que ya son investigadas por las autoridades.

Tras el fuerte golpe, el motociclista salió proyectado y cayó sobre la carpeta asfáltica, quedando tendido con visibles molestias, principalmente en la cabeza, lo que alarmó a vecinos y automovilistas que presenciaron la escena.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Allende y Juárez

Al lugar acudieron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y, tras una valoración inicial, determinaron su traslado a la Clínica 7 de Monclova para descartar lesiones de mayor gravedad.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de acordonar el área y realizar el peritaje correspondiente, recabando evidencias y testimonios para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

La circulación en el sector se vio afectada durante varios minutos, mientras se desarrollaban las labores de auxilio y las diligencias oficiales.

Hasta el cierre del reporte, el estado de salud del motociclista fue reportado como estable, aunque permanecería bajo observación médica.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados