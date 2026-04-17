Causa carambola con ´auto de juguete´

El conductor del BYD causó el accidente vial por no frenar a tiempo; en el choque otra unidad de la misma marca resultó con daños.

STAFF/LA VOZ MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía un trayecto rutinario terminó en un accidente en cadena la mañana de este viernes, luego de que el conductor de un automóvil BYD —de esos que muchos comparan con "autos de juguete", pero que sí pegan— provocó un fuerte choque por alcance sobre el bulevar Harold R. Pape.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El percance ocurrió alrededor de las 08:00 horas en el cruce con la calle Ecuador, donde Ricardo Padilla, al volante de un BYD Dolphin en color negro, no guardó la distancia correspondiente mientras circulaba hacia el sur, impactándose contra la parte trasera de un Nissan Versa habilitado como taxi. La unidad de alquiler, conducida por Cristo Lugo, no tuvo oportunidad de evitar el golpe y salió proyectada hacia adelante, terminando por chocar contra otro BYD Dolphin, ahora de color verde, manejado por Olga Valdés.

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Detalles confirmados

El resultado fue un efecto dominó que dejó daños materiales de consideración, principalmente en el taxi, que terminó prácticamente destrozado de la parte trasera, como si hubiera sido alcanzado por algo más que un simple "carrito". Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para valorar a los involucrados, quienes presentaban molestias físicas, aunque por fortuna ninguna de gravedad.

Acciones de la autoridad

Mientras tanto, elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente, señalando de manera preliminar como responsable al conductor del primer vehículo por no extremar precauciones. El incidente provocó congestionamiento vial por varios minutos en uno de los bulevares más transitados de la ciudad, obligando a los automovilistas a reducir la marcha mientras se realizaban las maniobras. Finalmente, los conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.