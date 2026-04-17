Hallan osamenta en casa deshabitada

MONCLOVA, COAH.– Un macabro hallazgo sacudió la tranquilidad del primer cuadro de la ciudad la mañana de este viernes, luego que autoridades localizaron restos óseos al interior de una vivienda deshabitada.

Fue minutos antes de las 11:00 horas cuando se reportó el descubrimiento en un domicilio ubicado sobre la calle Allende, entre las calles Guerrero y Zaragoza, un sector donde frecuentemente se refugian personas en situación vulnerable.

Al arribar al sitio, elementos de seguridad ingresaron al inmueble y, tras una inspección, encontraron en el segundo piso una osamenta que, de manera preliminar, correspondería a una mujer, debido al cabello y vestimenta encontrado en el sitio.

El estado en que fueron localizados los restos llamó la atención de las autoridades, ya que no presentaban tejido visible, lo que evidencia que llevaban un largo tiempo en el lugar.

De inmediato, la zona fue acordonada y se solicitó la intervención de los detectives de la Agencia de Investigación Criminal. Fue el Inspector Regional, Roberto Torres, quien acudió personalmente al inmueble para tomar conocimiento del caso.

Acciones de la autoridad

Posteriormente, la unidad de homicidios llegó al lugar y resguardó la escena mientras que Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado iniciaban las diligencias correspondientes para procesar la escena.

Especialistas en criminalística realizaron un análisis minucioso en busca de indicios que permitan esclarecer si el fallecimiento estuvo relacionado con algún hecho violento o si se trató de causas naturales.

Posteriormente, se ordenó el levantamiento de los restos para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo estudios que permitan determinar características como sexo, edad aproximada y la causa de la muerte.

Detalles confirmados

Asimismo, se informó que antropólogos forenses participarán en el proceso de identificación, utilizando técnicas científicas que podrían incluir comparaciones genéticas con reportes de personas desaparecidas.

El caso permanece bajo investigación, mientras autoridades buscan dar respuesta a este enigma que emergió desde una vivienda deshabitada en el corazón de la ciudad.