Golpe no atendido, tendría en coma a estudiante de la Secundaria 2

MONCLOVA, COAH. – Un golpe accidental registrado desde el pasado domingo en su domicilio, sería la causa de las complicaciones que mantienen a un alumno de la Secundaria Emiliano Zapata en estado grave.

Como se recordará la tarde del jueves, el menor, identificado como Francisco N, comenzó a sentirse mal durante su jornada de clases, presentando un fuerte dolor de cabeza, por lo que acudió a la Dirección del plantel.

De acuerdo con lo informado por su padre, docentes detectaron un comportamiento inusual en el estudiante, quien comenzó a decir incoherencias frente al personal escolar, para posteriormente perder el conocimiento, generando alarma entre maestros y directivos.

De inmediato, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes trasladaron al menor en ambulancia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde permanece bajo atención médica especializada.

En el hospital, el diagnóstico preliminar descartó que el menor presentará traumatismo craneoencefálico y reveló una hemorragia intracraneal, por lo que el adolescente fue reportado en estado grave e intubado.

Actualización del caso

La madre del menor dio a conocer que el pasado domingo, por la tarde, el joven sufrió un golpe en su hogar a consecuencia de una caída, sin precisar cómo ocurrió. Señaló que, pese a que el adolescente presentó dolor de cabeza en los días posteriores, no fue llevado a recibir atención médica, al considerarse un incidente menor.

Con esta información, autoridades descartan que el golpe haya ocurrido dentro del plantel educativo o el mismo día en que el estudiante se desmayó.

El padre del menor indicó que su hijo no contaba con antecedentes de enfermedades, aunque mencionó que solía desvelarse con frecuencia utilizando el teléfono celular.