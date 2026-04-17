Decomisanen sustancias metanfetaminas autobús rumbo a la frontera

MONCLOVA, COAH.– Un importante golpe al narcotráfico se registró en la región luego de que autoridades aseguraran un cargamento de droga sintética oculto en un autobús de pasajeros, durante un operativo de revisión sobre la carretera federal 57, la noche del jueves.

Los hechos ocurrieron en un filtro de seguridad instalado cerca del municipio de Escobedo, donde oficiales de la Policía Estatal Coahuila interceptaron la unidad número 8219 de la línea Grupo Senda, la cual tenía como destino Ciudad Acuña.

Acciones de la autoridad

En coordinación con elementos de la Fiscalía General de la República, los agentes procedieron a realizar una inspección preventiva al autobús, detectando una mochila sospechosa en el área de equipaje.

Al revisar su contenido, localizaron más de 8 mil pastillas de metanfetaminas, una de las drogas sintéticas más peligrosas y de alto valor en el mercado ilegal.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el cargamento habría sido abordado en Monclova con destino a la frontera norte, lo que refuerza la hipótesis de que sería distribuido en esa zona.

Detalles confirmados

Al cuestionar a los cerca de 40 pasajeros, ninguno reconoció ser propietario de la mochila, lo que generó mayor incertidumbre entre las autoridades. Ante ello, todos los ocupantes fueron trasladados para rendir su declaración y tratar de esclarecer los hechos.

Pese a las diligencias iniciales, no se logró identificar al responsable del traslado de la droga, por lo que la investigación continúa abierta.

El aseguramiento representa un duro golpe a las redes de distribución de narcóticos en la región, ya que el valor estimado del cargamento asciende a miles de dólares.

Impacto en la comunidad

Las autoridades no descartan que este caso esté vinculado a una red más amplia que utiliza el transporte público como medio para trasladar sustancias ilícitas sin levantar sospechas.