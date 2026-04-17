Se quita la vida en el patio de su casa

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– Un hecho que conmocionó a vecinos de la colonia Elsa Hernández se registró la mañana de este viernes, luego que un hombre fuera encontrado sin vida en el patio de su domicilio, generando la movilización de autoridades y cuerpos de auxilio.

El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Héctor Arocha, donde familiares del hoy occiso alertaron a las autoridades tras descubrir la escena en la parte trasera del inmueble.

Al arribar al lugar, elementos policiacos confirmaron el reporte al localizar a un hombre suspendido, por lo que procedieron de inmediato a acordonar el área para preservar la escena.

El fallecido fue identificado como Roberto Gaytán Zapata, de 62 años de edad, quien tenía su domicilio en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el testimonio de su hermano, Rogelio Gaytán, fue él quien realizó el hallazgo, llevándose una impactante escena que rápidamente movilizó a vecinos y autoridades.

Minutos después, personal de Protección Civil acudió al sitio y confirmó que el hombre ya no contaba con vida, descartando cualquier posibilidad de auxilio.

Elementos de la Fiscalía General del Estado fueron notificados del hecho, por lo que agentes de investigación y peritos se trasladaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para confirmar las causas del fallecimiento.

El suceso generó consternación entre los habitantes del sector, quienes observaron con asombro el despliegue de las autoridades en una escena marcada por el dolor y el silencio.