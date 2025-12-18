Lesiones leves para motociclista en Monclova tras choque con auto

MONCLOVA, COAH. — Un motociclista resultó lesionado la tarde de este jueves después de estrellarse contra un automóvil compacto que, al omitir una señal de alto, se le atravesó al paso.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles San Ramón y San Gerardo de Mayela, en la colonia FSTSE, lo que movilizó a socorristas del GRUM y autoridades municipales.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el choque involucró a un Hyundai I10 color gris, modelo 2018, conducido por Perla Gabriela Cepeda Medina, de 37 años.

En su trayecto, omitió una señal de alto y cruzó el camino del motociclista, un Italika FT150 color negro y celeste, modelo 2021.

El conductor de la moto, identificado como Ricardo Javier Rivera Jiménez, de 25 años, quien transitaba por la calle San Gerardo de Mayela, no pudo evitar el impacto, cayendo al suelo y resultando con algunas molestias físicas.

Los paramédicos del GRUM llegaron rápidamente al lugar de los hechos, brindando atención inmediata a Rivera Jiménez, quien fue trasladado a un hospital para recibir evaluación médica. Por fortuna, las lesiones no fueron de gravedad, aunque el motociclista reportó dolor en diversas partes del cuerpo.

Las autoridades municipales realizaron el peritaje correspondiente, mientras que ambos vehículos fueron retirados de la vía para liberar el paso y evitar mayores complicaciones en la circulación.