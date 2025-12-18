Castaños: decomisan 20 toneladas de pirotecnia y detienen a encargado

CASTAÑOS, COAH. — Elementos de la Policía Estatal Coahuila decomisaron este jueves el armatoste cargado con cerca de 20 toneladas de pirotecnia, al desalojar lo que sería la "Feria del Cohete" en Castaños. El encargado fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.

La caja, la carga, que venía oculta en cajas de huevo, y Sergio Silva Fernández, encargado de lo que sería ´La Feria del Cohete´, fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

El operativo tuvo lugar justo cuando los encargados estaban por abrir sus puertas al público al establecerse a orillas del bulevar Santa Cecilia, infringiendo la ley establecida por el Estado, ante la prohibición de la venta de pirotecnia, así lo dio a conocer Ramiro Durán, subsecretario de Protección Civil del Estado.

Aunque el encargado de la feria aseguró contar con los permisos otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), las autoridades no aceptaron los documentos, ya que no cumplían con las normativas estatales.

El encargado del evento, identificado como Sergio Silva Fernández, ahora deberá acreditar la propiedad y los permisos correspondientes para el manejo de la pirotecnia ante la Fiscalía. Según las autoridades, el procedimiento de decomiso y el traslado del cargamento a la FGR son parte de un esfuerzo para evitar el comercio ilegal y riesgoso de estos productos en la región.

A pesar de que los organizadores insistieron en que la venta estaba respaldada por la SEDENA, el operativo de la Policía Estatal Coahuila dejó claro que las regulaciones estatales no permiten la comercialización de pirotecnia.

Así mismo, el remolque cargado con toneladas de juegos pirotécnicos quedó sellado por las autoridades, quienes debido al riesgo que la carga representa para la población, sería resguardado en el municipio de San Buenaventura, por lo que sería escoltado por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en un corralón. La intervención de la Policía Estatal Coahuila busca garantizar la seguridad de la población y evitar que productos peligrosos lleguen al mercado de manera descontrolada.